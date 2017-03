ஆஸ்திரேலியாவில் தொடரும் இனவெறி தாக்குதல்... கேரள இளைஞர் படுகாயம்

ஆஸ்திரேலியாவில் டாக்ஸி டிரைவராக பணிபுரிந்து வந்த கேரள இளைஞரை இந்தியரா என்று கேட்டு அந்நாட்டு இளைஞர்கள் தாக்குதல் நடத்தியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 14:11 [IST]

English summary

A Keralite taxi driver was injured in a racial attack by group of teenagers in Hobart, Australia.