ஒரே தவணையில் 9000 கோடி கடனை அடைக்கத் தயார்.. லண்டனுக்கு தப்பி ஓடிய விஜய மல்லையா டுவிட்டே டுவிட்டு

வங்கிகளில் கடனை வாங்கிவிட்டு லண்டனுக்கு தப்பி ஓடிய விஜய மல்லையா ஒரே தவணையில் கடனை திரும்பி அளிப்பதாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Ready for one-time settlement, says Vijay Mallya Ready to negotiate with banks to pay a one-time settlement said Vijay Mallya on his twitter.