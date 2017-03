டுடெர்டேவுக்காக சுமார் 200 பேரை கொன்றதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒப்புதல்

அதிபர் ரொட்ரிகோ டுடெர்டே நகர மேயராக இருந்தபோது, அவரோடு தொடர்புடைய ஒரு கொலைப்படையின் பகுதியாக சுமார் 200 பேரை தான் கொலை செய்துள்ளதாக பிலிப்பைன்ஸின் ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிற

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 6, 2017, 15:45 [IST]

English summary

A retired Philippines police official has linked president Rodrigo Duterte of killing 200 people when he served as Mayor of Davao.