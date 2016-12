துருக்கிக்கான ரஷ்ய தூதர் மர்ம நபரால் சுட்டுக்கொலை.. மேலும் 3 பேர் படுகாயம்

துருக்கிக்கான ரஷ்ய தூதர் அண்ட்ரிவ் கொலோவ் மர்ம நபர்களால் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்டார்.

Pictures of the ambassador right before he was shot. pic.twitter.com/B5k8foVCjp

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 1:19 [IST]

English summary

The Russian ambassador to Turkey has died after being shot by a gunman in Ankara, says Russian Foreign Ministry