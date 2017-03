தஞ்சை சாமிநாதன் உடலை மதம், மொழி பாராமல் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்த அமீரக மனிதாபிமான உள்ளங்கள்!

அபுதாபியில் உயிரிழந்த தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த சாமிநாதன் என்பவரின் உடலை மதம், மொழி பார்க்காமல் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர் அமீரக மனிதாபிமான உள்ளங்கள்.

English summary

Saminathan who died in Abu Dhabi his body bring to his native place Thanjavur. His family members thanking the people who are all helped for this.