கனடா மசூதியில் மர்ம நபர் துப்பாக்கிச்சூடு: தொழுகையில் ஈடுபட்டிருந்த 5 பேர் பலியான பரிதாபம்

கனடாவின் க்யூபெக் நகரில் உள்ள மசூதியில் நுழைந்த மர்ம நபர் ஒருவர் திடீரென துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினார். இதில் 5 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

English summary

Quebec City Police say several people are dead after shots were fired inside a mosque on Sunday night during evening prayers. many of them injured severly.