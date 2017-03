இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற தாக்குதல் தீவிரவாதிகள் கைவரிசை: லண்டன் காவல்துறை அறிவிப்பு

இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றம் அருகே நடைபெற்ற தாக்குதலுக்கான காரணம் தெரியும் வரை அது தீவிரவாத தாக்குதலாகவே கருதப்படும் என்று லண்டன் போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Shot fire outside UK parliament. London Police say they are treating it as a terrorist incident "until we know otherwise"