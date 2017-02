அமெரிக்காவில் இருந்து சொந்த ஊர் கொண்டு வரப்பட்டது சீனிவாசனின் உடல்

அமெரிக்காவில் இனவெறியரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட பொறியாளர் சீனிவாசனின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான ஹைதராபாத்துக்கு இன்று கொண்டு வரப்படுகிறது.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 7:54 [IST]

English summary

The mortal remains of Indian techie Srinivasan who was shot dead in the USA reached Hyderabad.