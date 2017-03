தென் கொரிய அதிபர் பதவி நீக்கத்தை உறுதி செய்தது நீதிமன்றம்

தென் கொரியாவின் அதிபர் பார்க் குன் ஹெவை பதவியில் இருந்து நீக்கிடும் நாடாளுமன்றத்தின் தீர்மானத்தை அந்நாட்டின் உயரிய நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது.

Story first published: Friday, March 10, 2017, 10:30 [IST]

South Korea's Constitutional Court removed President Park Geun-hye from office on Friday over a graft scandal involving the country's conglomerates.