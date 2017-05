உயிர் வாழ ஆசையா.. அப்ப பூமியை காலி பண்ணிட்டு வேற்று கிரகத்துக்கு செல்லுங்க...இங்கிலாந்து விஞ்ஞானி

பருவ நிலை மாற்றத்திலிருந்து தப்பி உயிர் பிழைக்க வேண்டுமானால் 100 ஆண்டுகளுக்குள் பூமியை விட்டு வேற்று கிரகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று இங்கிலாந்து விஞ்ஞானி ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எச்சரித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Humans will need to colonise another planet within one hundred years to ensure our survival, according to Professor Stephen Hawking.