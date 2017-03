தற்கொலைப் படை தாக்குதல்.. வங்கதேச விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு

வங்கதேச தலைநகர் டாக்கா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தற்கொலைபடை தாக்குதல் நடந்தது.

English summary

A suicide attack has been carried out on a police check post at Hazrat Shahjalal International Airport intersection in Dhaka at 8pm Friday.