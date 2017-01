ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக சுவீடனில் போராட்டம்.. நடுங்கும் குளிரில் பேனர்களை ஏந்தி குழந்தைகள் முழக்கம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக சுவீடன் வாழ் தமிழர்கள் போராட்டம் நடத்தினார்கள். நடுங்கும் குளிரிலும் பெண்கள், குழந்தைகள் என அனைவரும் பேனர்களை ஏந்தி போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

English summary

Sweden Tamils stage a protest to support Jallikattu at Gothenburg in Sweden.