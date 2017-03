சிரியாவில் தற்கொலைத் தாக்குதல்: 30 பேர் பலி; 45 பேர் படுகாயம்

சிரியாவில் தலைநகர் டமாஸ்கஸில் நடத்தப்பட்ட தீவிரவாத தற்கொலைத் தாக்குதலுக்கு 30 பேர் பலியாகியுள்ளனர்.

English summary

A second bombing rocked the Syrian capital on Wednesday, just an hour after a suicide bombing targeted the Justice Palace in central Damascus which killed over 30 persons, state TV said.