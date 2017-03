ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபன் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் - 24 போலீசார் பலி

ஆப்கானிஸ்தானில் 2 சோதனைச் சாவடிகள் மீது தாலிபன் தீவிரவாதிகள் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் 24 போலீசார் உயிரிழந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Talibans attacked in police check posts in Afghanistan. 24 police officials killed. They have stolan guns and weapons from the checkpost.