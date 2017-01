தமிழர் கலையை.. தமிழர் மரபை மீட்டெடுப்போம்.. வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின் தமிழ் விழா

தமிழர் கலையை போற்றிடுவோம்.. தமிழர் மரபை மீட்டெடுப்போம் என்று கருப்பொருள் கொண்டு வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப் பேரவையின் சார்பில் தமிழ் விழா நடைபெறுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil convention will be held on June 30 to July 3rd by FeTNA at Minneapolis Convention Centre in Minneapolis.