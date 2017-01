தடை அதை உடை... அலங்காநல்லூர் சகோதர, சகோதரிகளுக்காக லண்டனில் ஆர்ப்பரித்த தமிழர்கள்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து தமிழகம் முழுவதும் நடந்து வரும் போராட்டங்களுக்கு தார்மீக ஆதரவு தெரிவித்து லண்டனில் தமிழர்கள் கூடி இந்தியத் தூதரகம் முன்பு முழக்கப் போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

Indians living in UK have supported Jallikattu earlier this month from various locations across U.K. Yesterday they gave their moral support to their brothers and Sisters in the field at Alanganallur, Madurai District by standing together at INDIAN HIGH COMMISSION , LONDON and handing a signed petition to The High Commissioner.