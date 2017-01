கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா போல் உடையணிந்து இரவு விடுதியில் துப்பாக்கிச்சூடு: 39 பேர் பலி!

துருக்கியில் இரவு விடுதியொன்றில் கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா போல் உடையணிந்து வந்த மர்ம நபர் ஒருவர் புத்தாண்டு கொண்டாடியவர்கள் மீது கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதில் 39 பேர் உயிரிழந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

At least 35 people were killed and 40 wounded in a "terror" attack in Istanbul. The gunmen reportedly dressed as Santa stormed an elite nightclub where people were celebrating the New Year.