தீவிரவாதிகளின் ஆளில்லா விமானங்களைத் தகர்க்க கழுகுகளை பயன்படுத்தும் பிரான்ஸ்

தீவிரவாதிகள் தயாரிக்கும் ஆளில்லா விமானங்களை தகர்த்தெறியும் பணியில் பிரான்ஸ் நாட்டு விமானப் படை கழுகுகளை ஈடுபடுத்துகிறது.

English summary

The France Air force is training Eagles to destroy the drones built by terrorist.