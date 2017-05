குல்பூஷனுக்கு பாகிஸ்தான் விதித்த மரண தண்டனைக்கு தடை.. தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்

முன்னாள் இந்திய கடற்படை அதிகாரி குல்பூஷனுக்கு பாகிஸ்தான் அளித்த மரண தண்டனைக்கு சர்வதேச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

English summary

The International Court of Justice stayed the execution of Kulbhushan Jadhav and upheld India’s right to consular access to the Ex - naval officer. The order runs into three pages and certain observations were made.