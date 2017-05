பிரான்சின் புதிய அதிபர் மேக்ரான்.. 15 வயதிலேயே 25 வயது மூத்த டீச்சரை மணந்து அசத்தியவர்!

பிரான்சின் புதிய அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை காட்டிலும் அவரது திருமண வாழ்க்கை குறித்தே படு சூடாக பேசி வருகிறார்கள்.

English summary

Brigitte Trogneux directed Emmanuel Macron’s stage debut in a school play at the age of 15. Both of them married at 2007. The age difference between them is 25.