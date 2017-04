தற்கொலை முயற்சி.. ஜன்னலில் தொங்கிய வேலைக்காரப் பெண்.. வீடியோ எடுத்த குரூர ஹவுஸ் ஓனர்!

குவைத்தில் ஜன்னல் வழியாக குதித்து தற்கொலை செய்து கொள்ள முயற்சித்த இளம் பெண்ணின் உயிர்ப் போராட்டத்தை வீட்டு உரிமையாளர் வீடியோ எடுத்தது ஷாக கொடுத்துள்ளது.

English summary

Kuwait police have detained a woman owner who filmed her Ethiopian maid screaming for help before falling from a window instead of helping her. The maid is said to be alive after the fall.