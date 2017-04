கவர் ஸ்டோரி என்ற பெயரில் தமிழ் பெண்களை கேவலப்படுத்திய கனடா வார இதழ்.. கொந்தளிப்பில் தமிழர்கள்

தமிழக மணப்பெண்கள் குறித்த கனடா நாட்டின் வார இதழில் அட்டை படத்தில் அரைகுறை ஆடையுடன் மணப்பெண் அமர்ந்திருப்பது போன்ற கவர் ஸ்டோரியை வெளியிட்டிருப்பது தமிழர்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Jodi Bridal Show, is a South-Asian bridal magazine that caters particularly to Indians who live in Canada. The cover of the latest issue shows a woman draped in a Saree with a long slit which exposes her legs.