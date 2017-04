ஈரான் கடற்படை சிறைபிடித்த 15 தமிழக மீனவர்களும் விடுதலை: சுஷ்மா

ஈரான் நாட்டு கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட 15 மீனவர்களும் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN fishermen works in Gulf countries. 15 fishermen arrested by Iran navy alleging that fishing beyond the sea level. Now 15 TN fishermen are released. This was uphold by Sushma Swaraj.