ரேன்சம்வேர் வைரஸ் தாக்குதல்.. கம்யூட்டர்களை காப்பாற்ற புனித நீர் தெளித்த ரஷ்யா!

ரேன்சம்வேர் வைரஸ் தாக்குதலில் இஇருந்து தப்பிக்க ரஷ்யாவில் தேவாலய பாதிரியார்கள் உள்துறை அமைச்சகத்தின் சர்வர்களில் புனித நீர் தெளித்தனர்.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 20:52 [IST]

English summary

Russia’s top priest to ward of ransomware viruses by blessing government computers with holy water.