காதல் திருமணம் செய்த இளைஞருக்கு ரூ.17 லட்சம் அபராதம் !

காதல் திருமணம் செய்த இளைஞருக்கு பாகிஸ்தான் பழங்குடியினர் நீதிமன்றம் ரூ.17 லட்சம் அபராதம் விதித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A Pakistan tribal court has punished a man for 'love marriage' and ordered him to pay a hefty Rs 17 lakh fine to his wife's family for bringinga "bad name" to them.