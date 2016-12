பெர்லின் கிறிஸ்துமஸ் சந்தையில் லாரி மூலம் தீவிரவாத தாக்குதல்- 9 பேர் பலி, 50 பேர் படுகாயம்

ஜெர்மனியின் பெர்லின் கிறிஸ்துமஸ் சந்தை பகுதியில் நிகழ்ந்த தீவிரவாத தாக்குதலில் 9 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும், 50க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்துள்ளதாகவும் தகவல் வந்துள்ளது.

English summary

At least nine persons were killed after a truck rammed into a crowded Christmas market in Central Berlin on Monday evening. Several others were injured.