அஸாத்தின் கொடூர ரசாயன தாக்குதலுக்குப் பதிலடி.. சிரியா விமான தளம் மீது யுஎஸ் ஏவுகணைத் தாக்குதல்

சிரியா நாட்டின் விமான தளம் மீது அமெரிக்கா ஏவுகணைத் தாக்குதல் நடத்தியுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 8:27 [IST]

English summary

The United States of America has launched a military strike on the Syrian government in retaliation for the chemical weapon attack on civilians earlier this week. Officials said that the US launched dozens of cruise missiles on on an airbase in Syria.