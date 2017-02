தொலைபேசி உரையாடலை பாதியில் துண்டித்த டிரம்ப்.. அதிர்ச்சியில் ஆஸி. பிரதமர்

ஆஸ்திரேலிய பிரதமருடன் தொலைபேசியில் உரையாடிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இணைப்பை பாதியில் துண்டித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

During a 25-minute phone call last Saturday with Australian Prime Minister Malcolm Turnbull, Trump accused Australia of trying to export the "next Boston bombers" under the agreement, the Washington Post reported.