அமெரிக்காவை ஆதரிக்கிறியா, உள்ளே வா.. இல்லாட்டி வராதே... அதிபர் ட்ரம்ப் அதிரடி

அமெரிக்காவை ஆழ்ந்து நேசிப்பவர்களுக்கும் அமெரிக்காவை ஆதரிப்பவர்களுக்கும் மட்டுமே தங்கள் நாட்டுக்குள் வர அனுமதி வழங்கப்படும் என அந்நாட்டு அதிபர் டெனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

US President Trump signs in a new order to Protection Of The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States. The order bars all persons from certain terror-prone countries from entering the United States for 90 days and suspends the US Refugee Admissions Program for 120 days until it is reinstated.