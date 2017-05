அமெரிக்காவில் பரபரப்பு.. அணுக்கழிவுகள் சேமித்து வைத்த சுரங்க சுவர் இடிந்ததால் கதிர் வீச்சு அச்சம்

அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் மாநிலத்தில் உள்ள அணு உலையில், அணுக் கழிவுகளை சேமித்து வைக்கும் பகுதியில் சுவர் இடிந்து விழுந்ததால் அங்கிருந்த பணியாளர்கள் அனைவரும் அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர். இதனால் பெரிய

Wednesday, May 10, 2017

The Hanford Nuclear Reservation in southeastern Washington after a portion of a tunnel that contains rail cars full of nuclear waste collapsed. An emergency was declared on Tuesday.