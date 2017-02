பாகிஸ்தானில் நீதிமன்றம் அருகே குண்டுவெடிப்பு - 5 பேர் பலி

பாகிஸ்தானில் நீதிமன்றம் அருகே இன்று காலை நிகழ்ந்த இரட்டை குண்டு வெடிப்பில் 5 பேர் உயிரிழந்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

5 killed, 20 injured in blasts outside court in Pakistan's Charsadda https://t.co/Ph82jDiaUb pic.twitter.com/KHPOUxZf51

English summary

Twin bomb blast in Pakistan court. 5 people has been killed. over 20 people have been injured.