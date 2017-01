ஆப்கனில் அடுத்தடுத்து மூன்று குண்டுவெடிப்பு: 49 பேர் பலி; 88 பேர் படுகாயம்

ஆப்கானிஸ்தானில் அடுத்தடுத்து மூன்று முறை நடத்தப்பட்ட குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்தில் 49 பேர் பலியாகினர். 88 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். இந்த சம்பவத்துக்கு பிரதமர் மோடி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 20:19 [IST]

English summary

Bombings across three Afghan cities including Kabul killed around 47 people and wounded 88 others Tuesday,