லெக்கின்ஸ் அணிந்த பெண்கள் விமானத்தில் பயணிக்க தடை.. அமெரிக்காவில் பரபரப்பு! இந்தியா தப்புமா?

லெக்கின்ஸ் அணிந்து வந்த 2 இளம் பெண்களை அமெரிக்க விமானத்தில் பயணம் செய்ய யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் தடை விதித்தது.

English summary

Two girls were barred from boarding a United Airlines flight because the girls were wearing leggings.