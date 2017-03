மெக்சிகோவில் விமானம் மோதி இரு பெண்கள் சாவு.. எப்படி நடந்தது இந்த கொடுமை தெரியுமா?

மெக்சிக்கோவில் விமான ஓடுபாதையில் செல்பி எடுத்த இரண்டு பெண்கள் மீது விமானம் மோதியதால் இருவரும் உயிரிழந்தனர். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Two teenage girls in Mexico died when a plane's wing struck their heads as they took a selfies on an airstrip.