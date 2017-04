ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட மல்லையாவை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்துமா இங்கிலாந்து?

இந்தியாவில் ரூ.9,000 கோடி கடனை வாங்கிவிட்டு அதை திருப்பி செலுத்தாமல் லண்டனில் தலைமறைவாக இருந்த விஜய் மல்லையா லண்டனில் கைது செய்யப்பட்டார். ஆனால் அவருக்கு ஜாமீன் கிடைத்துள்ள நிலையில் இந்தியாவுக்கு நாடு

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

UK may deport Vijay Mallya to India Vijay Mallya, the boss of the now defunct Kingfisher Airlines, was arrested today by Scotland Yard in London upon India's request to extradite the 'international businessman' from Britain.