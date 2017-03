இலங்கை இனப்படுகொலை.. சர்வதேச நீதிபதிகள் விசாரிக்க ஐநா பரிந்துரை

இலங்கையில் நடைபெற்ற இனப்படுகொலை தொடர்பான ஐ.நா மனித உரிமை ஆணையாளரின் அறிக்கை ஜெனிவாவில் வெளியிடப்பட்டது. அதில் சர்வதேச நீதிபதிகளை கொண்டு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The report also highlights a number of serious human rights violations that are reportedly continuing to occur in Sri Lanka