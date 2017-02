"நான் கால்பந்து போல் ஆகிவிட்டேன்" இரண்டு அணிகளும் உதைக்கின்றன.. சொல்வது விஜய் மல்லையா !

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியும் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியும் தன்னை கால்பந்து போல் வைத்து விளையாடுகின்றன என்று விஜய் மல்லையா கூறியுள்ளார்.

English summary

Former Kingfisher Airlines chief Vijay Mallya on Friday said he was being treated like a "football" between the NDA and the UPA governments without "refrees". "Media happily being used as the pitch. I am the football. Two fiercely competitive teams NDA (National Democratic Alliance) versus UPA (United Progressive Alliance) playing. Unfortunately no refrees," Mallya tweeted.