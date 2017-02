நிச்சயம் சீனா மீது போர் தொடுப்போம்.. சந்தேகமே வேண்டாம்.. ட்ரம்ப் ஆலோசகர் போட்ட புது குண்டு

சீனா மீது அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் நிச்சயம் போர்த்தொடுக்கப்படும் என அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்பின் கொள்கைக்குழு ஆலோசகர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Trump’s administration Steve Bannon said that the United States and China will fight a war within the next 10 years over islands in the South China Sea, and there’s no doubt about that. and he said At the same time, the US will be in another major war in the Middle East.