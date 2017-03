நூற்றுக்கணக்கான போர்க்கப்பல்களை சிரியாவுக்கு அனுப்பிய அமெரிக்கா.. தீவிரவாதிகள் வேட்டைக்கு ரெடி

தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான கூட்டுப் படைகளுக்கு உதவுவதற்காக, அமெரிக்காவின் நூற்றுக்கணக்கான போர்க்கப்பல்கள் சிரியா கடல் பகுதிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

Hundreds of US Marines have arrived in Syria to establish an outpost in support of the operation to retake the city of Raqqa.