ஆப்கன் மீது பேரழிவு குண்டுகளை வீசி அமெரிக்க படைகள் பயங்கர தாக்குதல்

ஆப்கானிஸ்தான் மீது அமெரிக்கா பயங்கர சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டை வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 23:18 [IST]

English summary

A biggest non nuclear bomb was dropped in Afghanistan's Nangarhar area targeting Islamic State people.