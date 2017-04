மத்திய தரைக்கடலிலிருந்து சரமாரியாக சிரியாவுக்குள் பாய்ந்த அமெரிக்காவின் டோமஹாக் ஏவுகணைகள்!

அமெரிக்கா நடத்திய ஏவுகணைத் தாக்குதலில் சிரிய விமானப்படைத் தளத்தில் உள்ள ரசாயன ஆயுதக் கிடங்கு அழிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன

The airstrike, launched at roughly 4 a.m. local time, involved more than 50 Tomahawk cruise missiles launched toward an airbase near the Syrian city of Homes from ships in the eastern Mediterranean. A U.S. official confirmed to The Daily Beast that the U.S. military struck a chemical weapons facility in the strike, likely the same facility from which the chemical weapon attack was launched.