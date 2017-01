அமெரிக்க அதிபராக கடைசி உரை.. ட்ரம்பை அப்போதும் தாக்கிய ஒபாமா!

அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா அதிபராக சிகாகோவில் இன்று தனது இறுதி உரையாற்றினார். அப்போது பல முறை புதிய அதிபாராக பதவியேற்கவுள்ள டொனால்டு ட்ரம்பை தாக்கி பேசினார்.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 9:22 [IST]

English summary

US President Obama speaking in chicago. This is his last speech as a president.In this speech he attacked Donald trump many times.