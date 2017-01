அதிபராக ஒபாமாவின் கடைசி உரை இன்று- கேட்க மக்கள் ஆர்வம்

அமெரிக்க அதிபராக ஒபாமா இன்று தனது கடைசி உரையையாற்றவுள்ளார். ஒபாமா அதிபர் பதவியில் உள்ளபோதே நிகழ்த்தும் கடைசி உரை இது என்பதால் மக்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 19:12 [IST]

English summary

US President Obama's last speech today in chicago as a president. People are very interested to listen and the speech also prepared very carefully.