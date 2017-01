7 நாட்டு முஸ்லீம்களுக்கு டிரம்ப் தடை.. யுஎஸ் விமான நிலையங்களில் மக்கள் போராட்டம் #muslimban

7 நாட்டு முஸ்லீம்கள் அமெரிக்காவுக்கு வர தடை விதித்துள்ள அதிபர் டிரம்ப்பின் செயலைக் கண்டித்து அங்கு போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன.

Never seen anything like these protests at JFK. pic.twitter.com/R4xIKTq9u8

Story first published: Sunday, January 29, 2017, 12:58 [IST]

English summary

Thousands, mostly immigrants from various countries gathered at major airports in US and protested against the President Trump's Muslim ban on saturday.