ஹெச்-1பி விசா வழங்கும் பணியை தற்காலிகமாக நிறுத்திய அமெரிக்கா.. வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி

அனைத்து வகை ஹெச்-1பி விசா வழங்கும் நடைமுறையையும் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக அமெரிக்க குடியுரிமை சேவை துறை அறிக்கை கூறுகிறது.

English summary

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) announced tonight that it will "temporarily suspend premium processing for all H-1B petitions."