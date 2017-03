சிறந்த நகரங்கள் வரிசையில் இந்தியாவில் எந்த ஊரும் இல்லை.. எந்த நகரம் டாப் தெரியுமா?

உலக அளவில் சிறந்த நகரமாக ஆஸ்திரியா நாட்டின் தலைநகர் வியன்னா நகரம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Vienna, Austria’s grand capital on the Danube river, has topped consulting firm Mercer’s list of cities offering the highest quality of life for the eighth year in a row, while Baghdad is again considered the worst place to live.