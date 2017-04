ரூ9,000 கோடி வங்கி கடன்களை கட்டாமல் தப்பி ஓடிய விஜய் மல்லையா இங்கிலாந்தில் அதிரடி கைது!

இந்திய வங்கிகளில் ரூ9,000 கோடி கடன்களை கட்டாமல் தப்பி ஓடிய விஜய் மல்லையா இங்கிலாந்தில் பிடிபட்டார்.

Tuesday, April 18, 2017

Liquor baron Vijay Mallya has been arrested in London. He was arrested this morning.