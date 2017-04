கைதான சில மணி நேரங்களில் விஜய் மல்லையாவிற்கு நிபந்தனை ஜாமீன்

இன்று காலை லண்டனில் கைதான விஜய் மல்லையாவிற்கு சில மணி நேரங்களில் நிபந்தனை ஜாமீன் இங்கிலாந்தில் உள்ள வெஸ்ட் மின்ஸ்டர் நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது.

English summary

Vijay mallya gets conditional bail in Westminster court in England.