வெனிசுலாவில் அதிபருக்கு எதிராக நடந்த பேரணியில் சிறுவன் சுட்டுக்கொலை

வெனிசுலாவில் அரசுக்கு எதிராக நடந்த பேரணியில் போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் சிறுவன் கொல்லப்பட்டார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

one person died after Violent clashes in Venezuela