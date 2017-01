அமெரிக்காவில் மீண்டும் அறிமுகமாகிறதா கொடூரமான வாட்டர்போர்டிங் சித்ரவதை விசாரணை? ட்ரம்ப் பிடிவாதம்

தற்போது அமெரிக்க அதிபராக பதவியேற்றுள்ள டொனால்ட் ட்ரம்ப் மீண்டும் 'வாட்டர்போர்டிங்' சித்ரவதை விசாரணை அறிமுகப்படுத்தப்படும் என கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

US President Donald Trump has made it clear that he wants to “fight fire with fire” when it comes to stopping terrorism, suggesting that he could be open to reinstating harsh interrogation techniques like waterboarding because he “absolutely” believes it works.